Эвелина Хромченко назвала самые трендовые цвета 2021 года

Эксперт "Модного приговора" объяснила модницам, какими оттенками пополнить свой гардероб.

Эвелина Хромченко рекомендовала женщинам, желающим выглядеть в этом году стильно и современно, обратить внимание на зелёный цвет.

Среди самых актуальных тонов эксперт моды отметила: изумрудный, груши, "нежную мяту" и "нежную липу".

Кроме того, то, за что нередко ругали на "модном суде" женщин, в этом году становится мега-актуальным.

Одним из хитов моды весны-лета 2021 года будет "хищный" леопардовый принт.

Хромченко предостерегла дам от чрезмерного увлечения леопардовыми нарядами. Она призывает использовать этот принт в одежде с осторожностью и без фанатизма.

От леопардовых брюк и лосин Эвелина призывает отказаться. Чтобы "смягчить" энергию леопарда модный специалист советует выбирать аксессуары, выполненные в сдержанном стиле, а также обычные колготы без лайкры и блесток.

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