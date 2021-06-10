Эксперт "Модного приговора" объяснила модницам, какими оттенками пополнить свой гардероб.
Эвелина Хромченко рекомендовала женщинам, желающим выглядеть в этом году стильно и современно, обратить внимание на зелёный цвет.
Среди самых актуальных тонов эксперт моды отметила: изумрудный, груши, "нежную мяту" и "нежную липу".
Кроме того, то, за что нередко ругали на "модном суде" женщин, в этом году становится мега-актуальным.
Одним из хитов моды весны-лета 2021 года будет "хищный" леопардовый принт.
Хромченко предостерегла дам от чрезмерного увлечения леопардовыми нарядами. Она призывает использовать этот принт в одежде с осторожностью и без фанатизма.
От леопардовых брюк и лосин Эвелина призывает отказаться. Чтобы "смягчить" энергию леопарда модный специалист советует выбирать аксессуары, выполненные в сдержанном стиле, а также обычные колготы без лайкры и блесток.
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