Актриса Ирина Акулова победила алкоголизм в 70 лет

Актриса Ирина Акулова, известная по знаменитому фильму Александра Митты "Экипаж", призналась, что стала зависимой о спиртного. При этом женщина в преклонном возрасте сумела взять себя в руки и побороть пагубную страсть.

Ирина Акулова отметила, что зависимость от спиртного она приобрела постепенно.

Ежедневная выпивка только поначалу казалось невинной женской слабостью. Затем актриса поняла, что уже не может т противостоять тяге к алкоголю.

Винит в своём пристрастии актриса стресс, недосып, профессиональные и личные разочарования.

"После спектакля бежишь в ресторан, чтобы напиться, вернуться домой и уснуть. Я старая женщина, почему я должна себя осуждать за то, что выпила рюмочку? Зависимость и привычка, конечно, есть. Я никогда не отказываюсь. Все три моих мужа выпивали и мне предлагали вместе с ними. Актерская профессия провоцирует", — рассказала актриса в эфире центрального телеканала.

Женщина топила свои проблемы в бутылке, однако Акулова сумела взять волю в кулак и отказаться от "зелёного змия".

Артистка пожаловалась, что неумеренное потребление спиртного очень негативно отразилось на её внешности. Чтобы привести себя в порядок, актриса прибегла к пластической операции.

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