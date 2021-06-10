Белоголовцев рассказал, как тяжело быть отцом ребёнка с ДЦП

Шоумен и актёр Сергей Белоголовцев объяснил, как непросто приходится родителям, воспитывающим больного ребёнка.

Артист признался. что они с супругой Натальей живут, словно в аду. В семье — трое сыновей, один из которых с рождения страдает тяжёлой формой ДЦП.

Старшему сыну Белоголовцева 34 года. В 1988 году Наталья родила двойню.

Александр родился здоровым, а вот Евгению поставили страшный диагноз.

О том, что у ребёнка серьёзные проблемы со здоровьем, супругам сообщили в роддоме.

Артист рассказал, что медики делали неутешительные прогнозы, предполагая, что ребёнок не проживёт долго.

Наталья начала отчаянно бороться за жизнь сына. Она ездила с ним на операции, в то время как супруг оставался присматривать за другими детьми.

Сергей Белоголовцев объяснил, что жизнь его семьи непроста.

"Больной ребенок в семье — это ад. Рассказываю всё, как есть. У моего сына ДЦП, у него сохранный мозг, он ходячий, но тем не менее это ад. У нас нет отпусков, выходных. Мы с женой всю жизнь боремся, чтобы ему хоть чуть-чуть стало легче", — сказал Белоголовцев в интервью Дмитрию Борисову в программе Первого канала.

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