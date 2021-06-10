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Вера Брежнева показала округлившуюся фигуру в купальнике

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Поклонники Веры Брежневой привыкли видеть певицу худой и даже несколько "костлявой". Теперь же супруга Константина Меладзе вместе с килограммами приобрела совсем другой "аппетитный" шарм.

Вера Брежнева
Вера Брежнева

Блондинка, поющая о девочке с золотистыми косами, обладает неиссякаемым обаянием.

Веру Брежневу по праву считают одной из самых обворожительных певиц отечественного шоу-бизнеса.

Каждый новый снимок исполнительницы — повод для новых восторгов многочисленной армии поклонников экс-солистки группы "ВИА Гра".

Сорокалетняя артистка разместила в Instagram новую фотографию. На снимке Брежнева запечатлена в сплошном белом купальнике.

"Красная помада и белый купальник — идеальное комбо! Открываю сезон", — подписала фото певица.

Вера Брежнева
Вера Брежнева

Фолловеры заметили, что фигура исполнительницы несколько округлилась. При этом публика почти единодушно решила, что это не только не портит Веру, но даже придаёт ей ещё больше очарования.

"Идеальная фигура, женственная!";

"Ого! Мне кажется или поправилась и похорошела?" — спрашивали Брежневу подписчики.

Брежнева объяснила поклонникам, что действительно прибавила в весе.

"Не кажется. Килограммы делают свое дело", — прокомментировала Вера замечание интернет-пользователей.

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Вера Брежнева - Ты не один (Official Video)
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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