Ранее Ксения Собчак на Петербургском международном экономическом форуме выискивала "форумчаночек", девушек, пришедших на серьёзное мероприятие в поисках богатых женихов.
Журналистка подходила к красивым женщинам и пыталась выведать у них цель визита на форум.
Одна из собеседниц Собчак посчитала себя оскорблённой и потребовала у Ксении Анатольевны компенсацию в размере 50 миллионов рублей.
Внимание Собчак привлекла юрист из Санкт-Петербурга Эльнара Троицкая. Журналистка интересовалась у женщины, на какую панель она пойдёт.
Троицкая не оценила юмор Собчак и решила судиться со светской львицей.
Напрасно Ксения Анатольевна в своём Telegram-канале объясняла, что не хотела никого обидеть, а под панелями подразумевала панели форума.
Троицкая настроена решительно, поэтому обратилась с иском о защите достоинства, чести и деловой репутации.
Останкинский суд Москвы принял иск Троицкой, но дату рассмотрения пока не назначил.
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