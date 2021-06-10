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Участница ПМЭФ подала судебный иск против Собчак

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ранее Ксения Собчак на Петербургском международном экономическом форуме выискивала "форумчаночек", девушек, пришедших на серьёзное мероприятие в поисках богатых женихов.

Участница ПМЭФ подала судебный иск против Собчак

Журналистка подходила к красивым женщинам и пыталась выведать у них цель визита на форум.

Одна из собеседниц Собчак посчитала себя оскорблённой и потребовала у Ксении Анатольевны компенсацию в размере 50 миллионов рублей.

Внимание Собчак привлекла юрист из Санкт-Петербурга Эльнара Троицкая. Журналистка интересовалась у женщины, на какую панель она пойдёт.

Троицкая не оценила юмор Собчак и решила судиться со светской львицей.

Напрасно Ксения Анатольевна в своём Telegram-канале объясняла, что не хотела никого обидеть, а под панелями подразумевала панели форума.

Троицкая настроена решительно, поэтому обратилась с иском о защите достоинства, чести и деловой репутации.

Останкинский суд Москвы принял иск Троицкой, но дату рассмотрения пока не назначил.

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Собчак и девушка форумчанка - с ПМЭФ на панель?
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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