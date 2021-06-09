Ольга Бузова жёстко ответила критикам её актёрского таланта

Певица и телеведущая Ольга Бузова ответила на шквал критики, который обрушился на неё после известия о том, что она будет играть в спектакле МХАТ имени Горького.

Поклонники и артисты возмущены тем, что одну из ролей в постановке "Чудесный грузин" дали экс-ведущей "Дома-2".

Однако Бузова считает, что негативные высказывания в её адрес высказываются люди, которые не видели спектаклей с её участием.

"Меня осуждают певицы, которых уже забыли, ведущие, у которых нет шоу на ТВ, и актеры, которые никогда не служили театре!!!" — ответила критикам Бузова.

Она посоветовала хейтерам начать работать, а также напомнила о своём опыте участия в театральных постановках. Бузова сыграла в спектаклях "Медовый месяц", "Шикарная свадьба" и "Мужчина нарасхват".

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что в спектакле должна была играть Валерия, но Пригожину не удалось скорректировать её график и перенести запланированные мероприятия.

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