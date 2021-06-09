Выяснилось, у кого Глюкоза подсмотрела свой "верёвочный" наряд

Интернет-пользователи до сих пор не могут забыть сногсшибательное платье певицы Глюкозы, в котором она явилась на церемонию вручения премии "Жара". Теперь стало понятно, где жалкая пародия, а где неповторимый оригинал.

Глюкоза

В верёвочном платье почти в одинаковом исполнении на публике появлялись, как зарубежные, так и отечественные звёзды шоу-бизнеса.

Звезда "Дома-2" Рустам Солнцев опубликовал снимок, который объясняет, откуда пошла мода на такой смелый наряд.

Знаменитое платье Глюкозы, которое ранее было замечено на голливудской диве Меган Фокс, состоит из ремешков, которые едва прикрывают стройную фигуру исполнительницы хита "Невеста".

Одеяние, напоминающее то ли купальник, то ли комбинацию, до сих пор мелькает в новостных лентах социальных сетей.

Выяснилось, однако, что Наталья Ионова (настоящее имя Глюкозы) не была первопроходцем, выбирая подобный наряд.

Солнцев разместил в своём Instagram-аккаунте снимок, доказывающий, что основоположником данного стиля является Валерий Леонтьев.

"Найди оригинал и "жалких" повторюх", — подписал фото-коллаж блогер. Наряд из веревочек на звёздах

Подписчики поддержали Рустама.

"Здесь красавчик один, и это наш Валера"; "Валерон задаёт моду как самый бывалый модник"; "У Леонтьева по-любому оригинал, остальные жалкие повторюхи", — писали под снимком фолловеры.

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