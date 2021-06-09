В квартире блогера Хованского обнаружены следы его морального разложения

Снимки из квартиры Юрия Хованского, которого задержали по подозрению в оправдании терроризма, шокировали подписчиков. Блогер, который сочинил возмутительную песню о теракте в "Норд-Осте", превратил своё жилье в "помойку". Кроме того, в квартире звезды интернета нашлись вещи, свидетельствующие о довольно специфических пристрастиях мужчины.

Юрий Хованский

Telegram-канал "Опер Слил" разместил кадры оперативной съемки с задержания Юрия Хованского.

Блогер, у которого 4,4 млн подписчиков на YouTube, похоже, не ждал визита гостей в форме.

Звезда "Ютуба" не успел прибраться в квартире, которую он изрядно запустил.

Компьютерный стол YouTube-блогера был уставлен бутылками с алкоголем и усыпан сигаретными окурками.

В квартире Юрия Хованского

Хованский признал, что в квартире периодически устраиваются попойки. Он не исключил также, что кто-то из его гостей мог баловаться запрещёнными препаратами.

""Хабариками" оказалась завалена и тумбочка в спальне. Здесь же стоял большой флакон с…интимной смазкой, которая используется при сексе. К слову, на кухне блогера оперативники обнаружили открывашку в форме мужского детородного органа в натуральную величину со всеми анатомическими подробностями. В спальне лежали сексуальные игрушки — кожаный ремень и приспособления для шлепков по разным частям тела, используемые любителями садо-мазо", — перечисляет обнаруженные вещи блогера издание "Комсомольская правда".

Самой безупречной в моральном отношении находкой в жилье звезды интернета была собака. Оперативникам пришлось её запереть в одной из комнат.

Хованского обвиняют по статье за оправдание терроризма.

По предварительным данным, причиной задержания Хованского стала песня про теракт на Дубровке

""Норд Ост" — это было .... (классно). Сколько же русских детей убили .... ("нафиг") … спонсируй (обращение к террористу) какой-нибудь новый теракт. Я хочу, чтобы взорвали метро, я хочу видеть (людей) распластанных на стене вагона", — такие слова есть в песне, за которую блогеру предстоит ответить по закону.

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