Между певицей Аидой Ведищевой и актрисой Натальей Варлей давно установились неприязненные отношения.
Певица Аида Ведищева, исполняющая хиты из советских кинофильмов, обиделась на Наталью Варлей за то, что та поставила её в глупое положение на публике.
Именно Ведищева исполняла песни "Лесной олень", "Помоги мне", "Колыбельная медведицы". Она также спела "Песенку о медведях", которая звучит в комедии Гайдая "Кавказская пленница".
Певица была возмущена тем, что Наталья Варлей сама стала петь песню про медведей.
"Наталья, вместо которой я спела в фильме Гайдая "Кавказская пленница", любит говорить, что у композитора Александра Зацепина две музы — она и я. Ну надо же! После того как она со мной некрасиво поступила, когда мы вдвоем Зацепина с юбилеем поздравляли, мне кажется это неискренним", — цитирует слова исполнительницы "Экспресс газете".
Ведищева намеревалась выступить с любимыми в народе композициями, однако её опередила Варлей.
"Возмутилась, конечно: зачем тогда меня пригласили? Зацепин меня все-таки за руку на сцену вывел со словами, что Аида же поет лучше. Но это все на публике случилось. Позор невыносимый! Варлей же по профессии акробатка. Я акробатикой не занимаюсь, так зачем она лезет в мое дело?" — негодует певица.
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