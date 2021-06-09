Ведищева вспомнила, как её подставила Варлей

Между певицей Аидой Ведищевой и актрисой Натальей Варлей давно установились неприязненные отношения.

Певица Аида Ведищева, исполняющая хиты из советских кинофильмов, обиделась на Наталью Варлей за то, что та поставила её в глупое положение на публике.

Именно Ведищева исполняла песни "Лесной олень", "Помоги мне", "Колыбельная медведицы". Она также спела "Песенку о медведях", которая звучит в комедии Гайдая "Кавказская пленница".

Певица была возмущена тем, что Наталья Варлей сама стала петь песню про медведей.

"Наталья, вместо которой я спела в фильме Гайдая "Кавказская пленница", любит говорить, что у композитора Александра Зацепина две музы — она и я. Ну надо же! После того как она со мной некрасиво поступила, когда мы вдвоем Зацепина с юбилеем поздравляли, мне кажется это неискренним", — цитирует слова исполнительницы "Экспресс газете".

Ведищева намеревалась выступить с любимыми в народе композициями, однако её опередила Варлей.

"Возмутилась, конечно: зачем тогда меня пригласили? Зацепин меня все-таки за руку на сцену вывел со словами, что Аида же поет лучше. Но это все на публике случилось. Позор невыносимый! Варлей же по профессии акробатка. Я акробатикой не занимаюсь, так зачем она лезет в мое дело?" — негодует певица.

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