EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Полиция обыскала дом сообщника "автора" пощёчины Макрону
Пригожин вновь подал в суд на Соболь
Рогозин ответил Псаки словами из любимого фильма
Пашинян готов отправить сына "в заложники" Баку ради пленных
Суд ЕС впервые отменил санкции против Януковича и его сына
Госдума усилила ответственность за пьяную езду
61-летний должник в Адлере застрелил двух судебных приставов
Силовики показали беспорядок в квартире Хованского
В МИД назвали безусловные внешнеполитические приоритеты РФ

Ведищева вспомнила, как её подставила Варлей

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Между певицей Аидой Ведищевой и актрисой Натальей Варлей давно установились неприязненные отношения.

Ведищева вспомнила, как её подставила Варлей

Певица Аида Ведищева, исполняющая хиты из советских кинофильмов, обиделась на Наталью Варлей за то, что та поставила её в глупое положение на публике.

Именно Ведищева исполняла песни "Лесной олень", "Помоги мне", "Колыбельная медведицы". Она также спела "Песенку о медведях", которая звучит в комедии Гайдая "Кавказская пленница".

Певица была возмущена тем, что Наталья Варлей сама стала петь песню про медведей.

"Наталья, вместо которой я спела в фильме Гайдая "Кавказская пленница", любит говорить, что у композитора Александра Зацепина две музы — она и я. Ну надо же! После того как она со мной некрасиво поступила, когда мы вдвоем Зацепина с юбилеем поздравляли, мне кажется это неискренним", — цитирует слова исполнительницы "Экспресс газете".

Ведищева намеревалась выступить с любимыми в народе композициями, однако её опередила Варлей.

"Возмутилась, конечно: зачем тогда меня пригласили? Зацепин меня все-таки за руку на сцену вывел со словами, что Аида же поет лучше. Но это все на публике случилось. Позор невыносимый! Варлей же по профессии акробатка. Я акробатикой не занимаюсь, так зачем она лезет в мое дело?" — негодует певица.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Аида Ведищева - Золотая коллекция. Лучшие песни. Помоги мне
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Скрытая угроза: что будет, если Россия утратит лидерство по поставкам газа
Полиция обыскала дом сообщника "автора" пощёчины Макрону
Пригожин вновь подал в суд на Соболь
Мифы о здоровье: Алкоголь, яйца, углеводы, норма воды в день
Рогозин ответил Псаки словами из любимого фильма
Пашинян готов отправить сына "в заложники" Баку ради пленных
Яйца виновны в развитии болезней сердца?
Способы лечения пресбиопии
Суд ЕС впервые отменил санкции против Януковича и его сына
Выбираем капли и витаминные комплексы для здоровья глаз
Популярное
Российский шоу-бизнес
Ведущего Первого канала Дмитрия Борисова госпитализировали с COVID-19

Новости о том, что звёзды друг за другом заболевают COVID-19, сотрясали СМИ в 2020 году. Зловредный вирус, однако, снова заявляет о себе, поражая как простых граждан, так и знаменитостей.

Ведущего Первого канала Дмитрия Борисова госпитализировали с COVID-19
Суд назвал "единственно возможную" версию гибели рейса MH17
Мир. Новости мира
Суд назвал "единственно возможную" версию гибели рейса MH17
Политика. Новости и аналитика
Немецкое СМИ: Путин "отблагодарил" Берлин "пощёчиной"
Азербайджан
Зачем Азербайджан раздувает дело Абдуллаева
Анжела Якубовская Максим Никулин: "Моего отца больше любили не за талант" Анжела Якубовская Василий Амирджанов Россияне не знают действующих депутатов Госдумы Василий Амирджанов Любовь Степушова Апокалипсис в Турции: морская слизь добралась до Чёрного и Эгейского морей Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Депутат бундестага: "Мы больше не будем бесплатно кормить Украину"
Новости Африки
Женщина в ЮАР родила сразу десять детей
В Якутии животные ожили после 24 тыс. лет "заморозки" и начали размножаться
Наука и техника
В Якутии животные ожили после 24 тыс. лет "заморозки" и начали размножаться
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников