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Муз-ТВ могут прикрыть, если Роскомнадзор найдёт там "гей-пропаганду"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Роскомнадзор собирается подвергнуть глубокому анализу видео с премии "Муз-ТВ" на предмет наличия там пропаганды нетрадиционных отношений между полами.

Муз-ТВ могут прикрыть, если Роскомнадзор найдёт там "гей-пропаганду"

Особенное негодование сетевых моралистов вызвало появление блогера и тиктокера Дани Милохина в "бинарном" костюме.

Блогер привлёк всеобщее внимание тем, что явился на церемонию в наряде, состоящем из двух частей. С одной стороны Милохин был девушкой в розовом платье и босоножках, а с другой — джентельменом в черном костюме.

Особенно придирчивые интернет-пользователи рассмотрели намёк на гей-пропаганду в эффектном появлении Киркорова и Давы в свадебном лимузине.

Вопросы вызывали также спутники артистов — полуголые накаченные мужчины с розами в руках. Подарков в виде роз удостаивались в основном мужчины, что, вероятно, тоже может насторожить сотрудников Роскомнадзора.

"Роскомнадзор проанализирует записи эфира телеканала Муз-ТВ с трансляцией Премии на предмет нарушений действующего законодательства РФ, в том числе в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, В случае выявления нарушений, Роскомнадзором будут приняты соответствующие меры реагирования", — цитирует слова представителей пресс-службе ведомства "Собеседник".

Если проверка подтвердит намёки на "рекламу" гомосексуализма, то Муз-ТВ могут закрыть на срок до 90 дней.

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Обзор премии "Муз-ТВ". Филипп Киркоров и сборная России по футболу. Олимпиада без секса.
Автор: Елена Былкина
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