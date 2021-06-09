Лобода уволила своего продюсера после громкого скандала с Киркоровым

Ранее продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина очень резко высказалась в адрес Филиппа Киркорова. Она назвала номер короля эстрады и его спутника Давида Манукяна "паноптикумом в чистом виде" и заявила, что "раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки".

Киркоров не стал сносить оскорбление молча и обрушился с критикой не только на Нателлу Крапивину, но и на певицу, которую та продюсирует, — Светлану Лободу.

Лободе, похоже, не понравился выпад её продюсера. Вероятно, между соратницами произошёл конфликт, который закончился увольнением Крапивиной. Об этом свидетельствует пост в Instagram продюсера.

"Всё бесконечное конец свой обретает. С сегодняшнего дня я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу", — написала в своём микроблоге Нателла.

Крапивину поддержала Ксения Собчак.

"Нателла, ты мой герой. Я тебя очень люблю и уважаю. И в шоу-бизнесе и без него — всегда с тобой. Ты … крутая баба", — написала Собчак, сопроводив свой комментарий огненным смайлом.

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