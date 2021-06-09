Ранее продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина очень резко высказалась в адрес Филиппа Киркорова. Она назвала номер короля эстрады и его спутника Давида Манукяна "паноптикумом в чистом виде" и заявила, что "раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки".
Киркоров не стал сносить оскорбление молча и обрушился с критикой не только на Нателлу Крапивину, но и на певицу, которую та продюсирует, — Светлану Лободу.
Лободе, похоже, не понравился выпад её продюсера. Вероятно, между соратницами произошёл конфликт, который закончился увольнением Крапивиной. Об этом свидетельствует пост в Instagram продюсера.
"Всё бесконечное конец свой обретает. С сегодняшнего дня я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу", — написала в своём микроблоге Нателла.
Крапивину поддержала Ксения Собчак.
"Нателла, ты мой герой. Я тебя очень люблю и уважаю. И в шоу-бизнесе и без него — всегда с тобой. Ты … крутая баба", — написала Собчак, сопроводив свой комментарий огненным смайлом.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Новости о том, что звёзды друг за другом заболевают COVID-19, сотрясали СМИ в 2020 году. Зловредный вирус, однако, снова заявляет о себе, поражая как простых граждан, так и знаменитостей.