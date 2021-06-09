Марина Зудина рассказала, как Табаков спас её от опрометчевых браков

Народная артистка РФ Марина Зудина никогда не сомневалась в искренних чувствах со стороны Олега Табакова.

Актриса Марина Зудина объяснила, что если бы не связала себя узами брака с Олегом Табаковым, то, возможно, не смогла бы уберечься от ошибок молодости.

Она уверена, что Олег Павлович удержал её от браков, которые с большой долей вероятности закончились бы крахом.

"Часто думала над тем, что, если бы я не встретила Олега Павловича, в моей жизни был бы не один брак. Но я настолько любила его, и он бы достоин любви! Я относилась к нему как к человеку с большой буквы. За все время нашего союза ни на секунду не усомнилась, что муж любит меня. Когда ко мне пришло осознание того, что всегда буду с Олегом Павловичем, мы обвенчались", — рассказала Марина Зудина в интервью "СтарХиту".

В браке с Олегом Михайловичем актриса прожила почти двадцать лет. У четы родились двое детей.