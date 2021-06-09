Народная артистка РФ Марина Зудина никогда не сомневалась в искренних чувствах со стороны Олега Табакова.
Актриса Марина Зудина объяснила, что если бы не связала себя узами брака с Олегом Табаковым, то, возможно, не смогла бы уберечься от ошибок молодости.
Она уверена, что Олег Павлович удержал её от браков, которые с большой долей вероятности закончились бы крахом.
"Часто думала над тем, что, если бы я не встретила Олега Павловича, в моей жизни был бы не один брак. Но я настолько любила его, и он бы достоин любви! Я относилась к нему как к человеку с большой буквы. За все время нашего союза ни на секунду не усомнилась, что муж любит меня. Когда ко мне пришло осознание того, что всегда буду с Олегом Павловичем, мы обвенчались", — рассказала Марина Зудина в интервью "СтарХиту".
В браке с Олегом Михайловичем актриса прожила почти двадцать лет. У четы родились двое детей.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Новости о том, что звёзды друг за другом заболевают COVID-19, сотрясали СМИ в 2020 году. Зловредный вирус, однако, снова заявляет о себе, поражая как простых граждан, так и знаменитостей.