Киркоров с дрожью в голосе ответил на нападки продюсера Лободы

Короля российской эстрады Филиппа Киркорова очень задел комментарий продюсера Светланы Лободы. Нателла Крапивина написала под постом исполнителя, посвящённому "Муз-ТВ", очень негативный отзыв о совместном выходе в свет Киркорова и Давида Манукяна.

Киркоров и бывший парень Ольги Бузовой Дава эпатировали публику, явившись на церемонию вручения музыкальной премии в свадебном лимузине. Киркоров был облачён в белый костюм, а на блогере красовался чёрный наряд.

"Раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки", — прокомментировала Крапивина эффектное появление Киркорова и Давы.

Кроме того, Нателла назвала отечественный шоу-бизнес "цирком уродов".

Киркоров не стерпел нападок Крапивиной и подробно объяснил продюсеру, почему она не права. Своё возмущение Филипп Бедросович записал на видео и разместил кадры в своём Instagram-аккаунте.

"Лунатики, кто вы все такие и откуда взялись?! Некоторые возомнили, что они уже в космосе, но по привычке плавают в невесомости своих фекалий. Сколько пафоса и надменности… Я не упрекаю вас. Ведь так легко поверить, что накрученные от ботов мертвые души просмотров — это и есть популярность", — высказался Киркоров в адрес своих обидчиц.

Ответной "пощёчиной" певца было обвинение Лободы в плагиате. В качестве доказательств своих слов он опубликовал снимки номеров Бейонсе и Светланы Лободы.

"Может, к счастью, многим артистам далеко до вас. Потому что так честно воровать номера других артистов и плагиатить… Девочки, где вы учились, я преподавал", — сказал Филипп Бедросович.

Исполнитель укорил Лободу и её продюсера в том, что они завидуют молодым талантам.

"Сегодня я оказался в потрясающем месте и с высоты хорошо разглядывать суету. Вас смущает, что на поворотах вас обходят жадные до работы и творчества молодые артисты? В вас так много агрессии, желчи и яда. Не ожидал от команды, которые представляют прогрессивную артистку. Ух, как вам всем аукнется. Закон бумеранга никто не отменял! Нателла Крапивина! Ты — человек двойных стандартов и теряешь хватку!", — отметил артист.

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