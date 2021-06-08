Собчак поиздевалась над выдвиженкой от "Единой России" Волковой из "Тату"

Одна из экс-солисток группы "Тату" Юлия Волкова ранее поразила всех своей пламенной речью, уверяя, что хочет бороться за права тружениц Ивановской области. Не все поверили в искренность певицы, а Ксения Собчак намеренно задала вопрос с подвохом "татушке", поставив будущего политика в глупое положение.

Экс-солистка дуэта "Тату" Юлия Волкова весной этого года решила податься в политику. Она заявила, что собирается участвовать в праймериз "Единой России". Своим округом исполнительница выбрала Ивановскую область.

Ксения Собчак с серьёзным лицом стала задавать Волковой вопросы, ответы на которые выдали полное незнание звезды темы.

"Вот смотри, закон Димы Яковлева. Что ты думаешь на эту тему?" — поинтересовалась лукавая журналистка.

Растерянная артистка объяснила, что "пока не готова обсуждать никакие законы и глобальные моменты".

Тогда Собчак пошла на обман и объяснила Юлии, что этот закон направлен на защиту детей, рискующих попасть под колёса автомобилей.

Волкова поддержала данное нововведение

"Я согласна с этим. Если дети играют в футбол там, где ездят машины — это опасно", — сказала Волкова, тем самым выдав своё полное незнание темы.

На самом деле так называемый "закон Димы Яковлева" вступил в 2013 году и установил запрет усыновлять детей из России для всех граждан США. Поводом для принятия закона стала смерть в США мальчика из России.

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