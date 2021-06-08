EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Отключения не будет: представитель SWIFT успокоил россиян
Доктор Комаровский перечислил самые безопасные места во время грозы
Суд назвал "единственно возможную" версию гибели рейса MH17
Депутат бундестага: "Мы больше не будем бесплатно кормить Украину"
Сборная России не будет участвовать в Евро-2020, заявили на Украине
Экс-президент Бразилии прокомментировал ситуацию со "Спутником V"
Женщина в ЮАР родила сразу десять детей
В Петербурге погибла женщина, спускавшаяся по простыням с девятого этажа
Баку отказал в аккредитации на Евро-2020 российскому журналисту Арустамяну

Дмитрий Борисов подтвердил, что заболел COVID-19

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Журналист и ведущий шоу "Пусть говорят" Дмитрий Борисов не скрывает, что был инфицирован коронавирусом. Звезда ТВ лично рассказал о своём состоянии.

Дмитрий Борисов подтвердил, что заболел COVID-19

Ранее Телеграм-канал Mash сообщал, что Борисов оказался в больнице, так как коронавирусная инфекция в сочетании с хроническими заболеваниями потребовала наблюдения врачей.

Дмитрий Борисов отметил, что СМИ преувеличивают проблему. Ведущий ток-шоу признал, что у него диагностировали COVID-19, однако его жизни не угрожает опасность.

Журналист уверил, что чувствует себя хорошо, да и проверка лёгких показала, что беспокоиться не о чем.

"Из симптомов была только температура, запахи и вкусы на месте. Хроника — вымысел "достоверного источника" (привет пламенный). Больница — правда: заехал ради КТ. Легкие чистые, все в порядке, небольшой след еле заметен", — пояснил ведущий.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

"Во всем виноват секс", - Дмитрий Борисов удивлен повороту дискуссии. Пусть говорят. Фрагмент выпуск
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Где хранить георгины зимой
Макрон отреагировал на произошедший в Дроме инцидент с пощёчиной
Сад мечты: модные растения для украшения
Горчица - зеленый спасатель огорода
Собчак поиздевалась над выдвиженкой от "Единой России" Волковой из "Тату"
Принц Гарри и Меган Маркл не приедут на день рождения Елизаветы II
Отключения не будет: представитель SWIFT успокоил россиян
Дмитрий Борисов подтвердил, что заболел COVID-19
Доктор Комаровский перечислил самые безопасные места во время грозы
Суд назвал "единственно возможную" версию гибели рейса MH17
Популярное
Фитнес
Почему у культуристок растут "член" и волосы на теле?

Фигуры многих культуристов приводят в смущение, а иногда даже пугают. В этом виноваты стероиды, тестостерон, утрата эстрогенов у женщин, замедление выработки мужских гормонов у мужчин.

Почему у культуристок растут "член" и волосы на теле?
Эксперт прокомментировал отказ Казахстана от совместных санкций ЕАЭС
Бывший СССР
Эксперт прокомментировал отказ Казахстана от совместных санкций ЕАЭС
Новости Украины
Украинские журналисты показали, как вода из Днепра просочилась в Крым
Российский шоу-бизнес
Ведущего Первого канала Дмитрия Борисова госпитализировали с COVID-19
Василий Амирджанов Россияне не знают действующих депутатов Госдумы Василий Амирджанов Любовь Степушова Апокалипсис в Турции: морская слизь добралась до Чёрного и Эгейского морей Любовь Степушова Усам Оздемиров Кому быть увядающей державой Усам Оздемиров
Евросоюз
Новая Меркель намерена остановить "Северный поток - 2"
Общество
В Коммунарке от COVID-19 скончался народный артист России Валерий Лонской
Польша входит в жёсткую конфронтацию с Германией
Энергетика
Польша входит в жёсткую конфронтацию с Германией
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников