Дмитрий Борисов подтвердил, что заболел COVID-19

Журналист и ведущий шоу "Пусть говорят" Дмитрий Борисов не скрывает, что был инфицирован коронавирусом. Звезда ТВ лично рассказал о своём состоянии.

Ранее Телеграм-канал Mash сообщал, что Борисов оказался в больнице, так как коронавирусная инфекция в сочетании с хроническими заболеваниями потребовала наблюдения врачей.

Дмитрий Борисов отметил, что СМИ преувеличивают проблему. Ведущий ток-шоу признал, что у него диагностировали COVID-19, однако его жизни не угрожает опасность.

Журналист уверил, что чувствует себя хорошо, да и проверка лёгких показала, что беспокоиться не о чем.

"Из симптомов была только температура, запахи и вкусы на месте. Хроника — вымысел "достоверного источника" (привет пламенный). Больница — правда: заехал ради КТ. Легкие чистые, все в порядке, небольшой след еле заметен", — пояснил ведущий.

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