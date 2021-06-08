Молодая жена Евгения Петросяна поделилась с подписчиками своим опытом введения прикорма в рацион ребёнка.
Татьяна Брухунова призналась, что ей пришлось испытать разочарование, узнав, что для малышей практически нет безвредных продуктов.
Тогда молодая мама решила приобретать фермерскую продукцию.
Также на своей странице в Instagram она рассказала, что обратила внимание на рост цен в магазинах на обычные продукты.
Сейчас маленькому Вагану дают только деревенские яйца, крольчатину, курятину и индюшатину. Такое меню девушка совмещает с традиционным питанием.
Татьяна спокойна за качество питания своего ребёнка.
Стоит отметить, что Брухунова и Петросян редко обсуждают с подписчиками и журналистами вопросы воспитания сына.
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