Молодая жена Петросяна рассказала о питании годовалого сына

Молодая жена Евгения Петросяна поделилась с подписчиками своим опытом введения прикорма в рацион ребёнка.

Татьяна Брухунова призналась, что ей пришлось испытать разочарование, узнав, что для малышей практически нет безвредных продуктов.

Тогда молодая мама решила приобретать фермерскую продукцию.

Также на своей странице в Instagram она рассказала, что обратила внимание на рост цен в магазинах на обычные продукты.

Сейчас маленькому Вагану дают только деревенские яйца, крольчатину, курятину и индюшатину. Такое меню девушка совмещает с традиционным питанием.

Татьяна спокойна за качество питания своего ребёнка.

Стоит отметить, что Брухунова и Петросян редко обсуждают с подписчиками и журналистами вопросы воспитания сына.

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