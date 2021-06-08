Иеромонах Фотий оценил "блатной" номер Ваенги в монашеской рясе

Победитель четвёртого сезона шоу "Голос" иеромонах Фотий (Мочалов) прокомментировал выступление Елены Ваенги на передаче "Три аккорда". Певица облачилась в монашеское одеяние, вышла на сцену с наклеенной бородой и усами и исполнила песню Вадима Цыганова "Золотые купола", которую при жизни исполнял Михаил Круг. Выступление артистки вызвало бурную реакцию публики. Некоторые зрители даже призвали привлечь артистку к ответственности за оскорбление чувств верующих.

Иеромонах Фотий

К появлению на экранах ТВ в шоу "Голос" иеромонаха многие сначала отнеслись неоднозначно, однако представитель духовенства сумел снискать любовь публики благодаря своему исполнительскому таланту и красивому голосу.

Иеромонах Фотий объяснил, почему, на его взгляд, номер Елены Ваенги, облачённой в монашескую рясу, вызывает неодобрение публики.

Мочалов тоже с осторожностью отнёсся к подобного рода актёрству.

"На сцене подобные номера с переодеванием, конечно, недопустимы, потому что не во все можно переодеваться, как, например, нельзя переодеваться в одежду полиции, потому что это запрещено законом. Нельзя просто так переодеться в одежду монаха, потому что это одежда ангельского чина. Человека постригают, и эта одежда символизирует отречение и покаяние. Это во-первых. Во-вторых, люди тоже воспринимают это как оскорбление, потому что для них это святое", — отметил иеромонах в беседе с Pravda.Ru.

Иеромонах Фотий

Победитель шоу "Голос" рассказал, с какой ответственностью он подходит к выбору своего песенного репертуара.

"Если я выхожу на сцену, то я выхожу и представляю церковь. Я знаю, что на мне огромная ответственность. Соответственно, поэтому я выбираю в репертуар такие песни, которые не будут идти вразрез с моим образом священника и образом монаха. На мне даже двойная ответственность, потому что я не только монах, но еще и священник. Поэтому все мои песни должны быть проникнуты такими смыслами, которые будут, так или иначе, затрагивать сердце слушателей и приводить его к высокому, к нравственным идеалам и задумываться о чем-то глубоком, философском", — объяснил свою позицию иеромонах Фотий.

Представитель духовенства, который не понаслышке знаком с телевизионными шоу вокального направления, считает, что облачение Ваенги в монаха никак художественно не оправдано.

"Елена Ваенга просто использовала подрясник монашеский как часть своего номера. Но, мне кажется, она перепутала шоу. Потому что на "Трех аккордах", в принципе, никто никогда не переодевается. Элементы переодевания присущи шоу "Точь-в-точь". Там это еще как-то можно было бы оправдать. Поскольку там такие правила, такой формат передачи. То есть больше такой театральный. В театре, конечно, присутствуют и в оперном театре присутствуют образы и священников, и царей, и монахов, но там это художественно как-то оправданно", — отметил иеромонах.

Елена Ваенга

По мнению Мочалова, блатная песня никак не соотносится с образом монаха.

"И она использовала песню блатную. То есть это тюремная лирика. Ее никак не может петь инок, монах. Только лишь потому что там слова "золотые купола", это не значит, что эта песня православная и что она передает все те терзания, которые мог испытывать монах. Нет, конечно, это совсем не от лица монаха песня. Потом они, конечно, нарушали авторские права, потому что муж Цыгановой, который, по-моему, тоже верующий, Вика Цыганова верующая, они тоже, наверняка, удивились прочтению их песни. Я думаю, что это было для них шоком, потому что никто не согласовывал это с ними", — заключил иеромонах Фотий.

Ранее Pravda.Ru писала, что автор песни "Золотые купола" с гневом обрушился на "бородатую" Ваенгу.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.