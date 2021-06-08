Экс-солист "Агаты Кристи" вышел на сцену подшофе и сорвал концерт — видео

Зрителям, пришедшим на концерт Глеба Самойлова, который известен публике по группе "Агата Кристи", а теперь возглавляет музыкальный коллектив The Matrixx, показалось, что артист был сильно нетрезв.

Пьяный Глеб Самойлов из «Агаты Кристи» сорвал концерт / RuNews24

Публика города Вольгинский (Владимирская область), где выступал с концертом Самойлов, решила, что артисту не удалось порадовать аудиторию, так как он был сильно пьян.

Попытки Самойлова петь не увенчались успехом. Жители Владимирской области, которые напрасно предвкушали встречу с творчеством талантливого исполнителя, отметили, что удержаться на ногах певцу удалось только благодаря поддержке соратников по группе.

Позже администратор усадил артиста на сцену. Тот попытался спеть, но заплетающийся язык речь не позволила ему сделать это.

"Увели Глебку. Это лучшее, что они могли сделать для нас"; "Какая страна, такой и Джим Моррисон"; "Наконец-то смысл песен стал соответствовать состоянию вокалиста", — писали недовольные зрители.

Нашлись, однако, настоящие поклонники выдающегося музыканта, которые оправдали своего кумира.

"Глеб — великий музыкант. По крайней мере, хороший. Отличные песни. И музыка. И смысловая нагрузка великолепная. Жаль, что сполз до такого уровня. Но пинать не стоить. Кто без греха?" — высказал своё мнение один из интернет-пользователей.