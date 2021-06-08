На вдовца Легкоступовой напали неизвестные

Вдовец Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов уверен, что избиение — дело рук людей, которые ему мстят за смерть исполнительницы хита "Ягода-малина".

Яхтсмен пожаловался, что стал жертвой избиения в Турции. Он рассказал, что был нетрезв, когда ему нанесли многочисленные травмы.

Нападающие, по утверждению Фирсова, передали ему привет от Анэтты (так зовут дочь Валентины Легкоступовой).

Сам яхтсмен не верит в то, что Анэтта Бриль подговорила кого-то на него напасть. Он считает, что его узнали, так как он стал часто появляться на экране ТВ.

Публика неодобрительно относится к Юрию Фирсову, которого многие винят в смерти певицы.

Следствие не нашло вины мужчины, однако коллеги и поклонники артистки не могут простить яхтсмена за то, что именно после брака с ним Легкоступова скончалась от серьёзной травмы головы.

"Я не думаю, что это Анэттины происки. Скорее всего, хулиганская выходка человека, который меня узнал. Я в самолете сейчас иду — и меня узнают, в аэропорту", — заявил Фирсов в ток-шоу на Первом канале.

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