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На вдовца Легкоступовой напали неизвестные

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Вдовец Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов уверен, что избиение — дело рук людей, которые ему мстят за смерть исполнительницы хита "Ягода-малина".

На вдовца Легкоступовой напали неизвестные

Яхтсмен пожаловался, что стал жертвой избиения в Турции. Он рассказал, что был нетрезв, когда ему нанесли многочисленные травмы.

Нападающие, по утверждению Фирсова, передали ему привет от Анэтты (так зовут дочь Валентины Легкоступовой).

Сам яхтсмен не верит в то, что Анэтта Бриль подговорила кого-то на него напасть. Он считает, что его узнали, так как он стал часто появляться на экране ТВ.

Публика неодобрительно относится к Юрию Фирсову, которого многие винят в смерти певицы.

Следствие не нашло вины мужчины, однако коллеги и поклонники артистки не могут простить яхтсмена за то, что именно после брака с ним Легкоступова скончалась от серьёзной травмы головы.

"Я не думаю, что это Анэттины происки. Скорее всего, хулиганская выходка человека, который меня узнал. Я в самолете сейчас иду — и меня узнают, в аэропорту", — заявил Фирсов в ток-шоу на Первом канале.

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ВДОВЕЦ ВАЛЕНТИНЫ ЛЕГКОСТУПОВОЙ БОИТСЯ ЕЁ ДЕТЕЙ. Выпуск от 07.06.2021
Автор: Елена Былкина
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