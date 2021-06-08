Буланова призвала помочь матери покойного Анчукова

39-летний артист, известный по сериалам "Улицы разбитых фонарей" и Бандитский Петербург, скончался шестого июня от коронавируса. Близкая подруга актёра певица Татьяна Буланова разместила реквизиты для тех, кто желает материально помочь несчастной матери Анчукова.

Весть о смерти молодого талантливого и перспективного актёра для его коллег и поклонников стала полной неожиданностью. Особенную скорбь испытывают родственники артиста.

Татьяна Буланова знакома с близкими Анчукова. Исполнительница считает, что мама артиста сейчас нуждается в помощи.

Знаменитость разместила в своём Instagram-аккаунте пост, в котором отмечает, что родительнице покойного артиста можно помочь возместить часть непредвиденных расходов, связанных с похоронами сына.

"Для тех, кто спрашивал, чем и как можно помочь, — реквизиты", — написала Татьяна.

Певица сообщила, когда и где можно будет попрощаться с артистом.

Отпевать Анчукова будут 8 июня в 13:30 в Соборе Святого Апостола Андрея на Васильевском острове в северной столице. К 17:00 гроб с телом усопшего привезут в "Тинькофф Арену".

Так как об ограничениях ничего не сказано, то все желающие смогут попрощаться с актёром.

Поклонники Анчукова выразили слова соболенования близким артиста.

"Маме Артема сил, ужасная трагедия"; "Как это страшно — терять детей. Бедная женщина"; "Помогите, кто может, ребята. Жуткая, жуткая ситуация", — писали фолловеры.

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