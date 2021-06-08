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Буланова призвала помочь матери покойного Анчукова

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39-летний артист, известный по сериалам "Улицы разбитых фонарей" и Бандитский Петербург, скончался шестого июня от коронавируса. Близкая подруга актёра певица Татьяна Буланова разместила реквизиты для тех, кто желает материально помочь несчастной матери Анчукова.

Буланова призвала помочь матери покойного Анчукова

Весть о смерти молодого талантливого и перспективного актёра для его коллег и поклонников стала полной неожиданностью. Особенную скорбь испытывают родственники артиста.

Татьяна Буланова знакома с близкими Анчукова. Исполнительница считает, что мама артиста сейчас нуждается в помощи.

Знаменитость разместила в своём Instagram-аккаунте пост, в котором отмечает, что родительнице покойного артиста можно помочь возместить часть непредвиденных расходов, связанных с похоронами сына.

"Для тех, кто спрашивал, чем и как можно помочь, — реквизиты", — написала Татьяна.

Певица сообщила, когда и где можно будет попрощаться с артистом.

Отпевать Анчукова будут 8 июня в 13:30 в Соборе Святого Апостола Андрея на Васильевском острове в северной столице. К 17:00 гроб с телом усопшего привезут в "Тинькофф Арену".

Так как об ограничениях ничего не сказано, то все желающие смогут попрощаться с актёром.

Поклонники Анчукова выразили слова соболенования близким артиста. 

"Маме Артема сил, ужасная трагедия";

"Как это страшно — терять детей. Бедная женщина";

"Помогите, кто может, ребята. Жуткая, жуткая ситуация", — писали фолловеры. 

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Светлая память Артём Анчуков 1981-2021
Автор: Елена Былкина
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