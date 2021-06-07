Ольга Бузова скрылась от итальянской полиции

Ольгу Бузову чуть не арестовали в Риме. Певицу и телеведущую стали преследовать сотрудники полиции по причине нелегального въезда в страну.

Дело в том, что Италия всё ещё закрыта на карантин по COVID-19, въезд на её территорию ограничен.

Границы Италии открыты только для определённых категорий граждан, и Бузова ни к одной из них не относится.

Кроме того, по прибытии в страну в течение двух недель нужно находиться на карантине. Но певица пренебрегла этим правилом.

Сообщается, что приехав в Италию, Бузова вместе со своим спутником отправилась на своё любимое место, к фонтану Треви, где обычно загадывают желания.

Пару заметили полицейские. Бузова и её спутник решили спастись бегством. О встрече с сотрудниками полиции Ольга рассказала на своей странице в Instagram. Ещё минута, признаётся она, и они бы оказались в отделении.

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