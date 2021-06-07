Продюсер Яна Рудковская готовится к рождению дочери

Продюсер Яна Рудковская хочет родить пятого ребёнка.

Напомним, что у неё двое сыновей от первого брака и двое от фигуриста Евгения Плющенко.

Младший сын появился на свет 1 октября 2020 года. У Евгения есть ещё сын от первого брака.

Недавно в интервью шоу звёздного психолога Инны Тлиашиновой Рудковская призналась, что готовится к рождению дочери. Она снова хочет воспользоваться услугами суррогатной матери, сообщает "Собеседник".

Будущие родители хотят назвать наследницу Екатериной.

Психолог отметила, что Рудковская долго не могла решиться на рождение дочери. Дело в том, что она сама была единственным ребёнком в семье. Её мать всё время боялась потерять дочку, поэтому со временем этот страх передался Рудковской.

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