Продюсер Яна Рудковская хочет родить пятого ребёнка.
Напомним, что у неё двое сыновей от первого брака и двое от фигуриста Евгения Плющенко.
Младший сын появился на свет 1 октября 2020 года. У Евгения есть ещё сын от первого брака.
Недавно в интервью шоу звёздного психолога Инны Тлиашиновой Рудковская призналась, что готовится к рождению дочери. Она снова хочет воспользоваться услугами суррогатной матери, сообщает "Собеседник".
Будущие родители хотят назвать наследницу Екатериной.
Психолог отметила, что Рудковская долго не могла решиться на рождение дочери. Дело в том, что она сама была единственным ребёнком в семье. Её мать всё время боялась потерять дочку, поэтому со временем этот страх передался Рудковской.
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