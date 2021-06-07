Лолита раскрыла причину лишнего веса Николая Цискаридзе

Ведущая телешоу "ДНК" Лолита Милявская раскрыла причину, по которой у российского артиста балета Николая Цискаридзе появился живот.

Она проанализировали показатели ДНК-теста и пришла к выводу, что лишние килограммы у деятеля искусств появились из-за того, что он всю жизни подвергал себя колоссальным нагрузкам в театре. Сейчас же организм артиста требует компенсации за тяжёлый труд, постоянные недоедания и недосыпания.

"Генетики вынесли заключение, что у тебя большой риск роста женского гормона эстрадиола. Это может спровоцировать разрастание жировой ткани, особенно в районе живота, ощущение слабости, чрезмерной сентиментальности", — пояснила исполнительница.

Сам Цискаридзе подтвердил, что у его родственников со стороны отца те же особенности фигуры. После 40 лет ему прогнозировали появление излишков в районе живота.

В детстве Николай был маленьким, у него был дефицит веса. Однако после того, как он завершил карьеру балетного артиста, то перестал соблюдать режим питания.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.