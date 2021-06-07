Кудрявцева объяснила, как оказалась на больничной койке

Ведущая шоу "Секрет на миллион" в марте этого года попала в реанимацию. Нагрузки на звезду ТВ были столь велики, что Леру Кудрявцеву госпитализировали прямо со съёмочной площадки.

Кудрявцева жаловалась на головные боли, слабость и апатию. Связывает она сбои в своём организме с перенесённым коронавирусом.

Знаменитость признаёт, что небрежно относилась к собственному здоровью. Тревожные "звоночки" заставили телеведущую сделать выводы и начать беречь себя.

"Я просто решила, что на недельку мне не помешает уехать из Москвы, хоть и в Подмосковье, и сделать небольшой детокс, скажем так. В последний месяц замечала упадок сил, головные боли — и это лишь малый перечень того, что беспокоит. Как оказалось, у очень многих людей, которые перенесли COVID, через два-три месяца — это называется "ковидные хвосты" — инфекция бьёт по самому слабому", — рассказала ведущая в беседе с NEWS.ru.

Лере известно, что не только она стала жертвой "постковидных синдромов". Многие звёзды, по её словам, жалуются на подобные проблемы.

"У меня вот это оказалась нервная система, потому что и головные боли, и слабость, и апатия. Но ничего. Здесь, на свежем воздухе, массажики, бассейн, надеюсь приведу себя немного в порядок", — выразила надежду Кудрявцева.

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