Квартиру Николая Трубача продают за долги

Исполнитель хита "Голубая луна" Николай Трубач оказался в непростом финансовом положении. Он накопил огромные долги, погасить которые придётся за счёт продажи своей московской квартиры.

Долги Николая Трубача привлекли внимание судебных приставов. Оказалось, что за певцом и его супругой числится долг, сумма которого в общей сложности достигает почти пятидесяти миллионов рублей.

"На сайте судебных приставов открытая информация, что Харьковец — это настоящая фамилия певца — в должниках везде, где только можно", — заявил в передаче "Ты не поверишь!" председатель садоводства, в котором у Трубача есть земельный участок.

Чтобы расплатиться с долгами, артисту пришлось съехать из трехкомнатной квартиры в центре Москвы. Предполагается, что недвижимость стоимостью 20 миллионов рублей продадут, чтобы уплатить часть задолженности.

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