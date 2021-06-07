Во МХАТе прокомментировали участие Бузовой в спектакле о Сталине

Звезде "Дома-2" Ольге Бузовой доверили роль певицы Беллы Шанталь в постановке про молодого Иосифа Сталина.

У Ольги Бузовой открываются всё новые и новые таланты. Трудолюбивая и упорная знаменитость удивляет публику своими разносторонними способностями.

Представительница селебрити:

поёт,

танцует,

ведёт передачи,

катается на коньках

с огромным рвением берётся осваивать новые для себя творческие горизонты.

На этот раз Ольгу ждёт дебют в драматическом искусстве. Она скоро выйдет на сцену прославленного МХАТа имени Горького.

"Она заключила договор именно на этот спектакль, у неё там будет роль. Спектакль называется "Чудесный грузин". Ольга там исполняет роль певицы Беллы Шанталь. Это абсолютно её роль, то есть играет саму себя. Всегда было время вот таких вот певиц, корпоративов и кабаре", — рассказала пресс-секретарь МХАТа имени Горького Виктория Мусина-Пушкина изданию RT.

По словам представителя театра, Бузова сыграет одну из ключевых ролей — в пьесе она "спасает Сталина".

"Пьеса абсолютно безоценочная: ни плюсы, ни минусы. Просто мы раскладываем Сталина и просматриваем этот психотип", — отметила пресс-секретарь МХАТа.

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