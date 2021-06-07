Хромченко похвалила платье, которое вечно будет в моде

В одном из последних выпусков шоу "Модный приговор" Эвелина Хромченко обратила внимание на платье, которое будет актуально во все времена.

Эвелина Хромченко

Стилисты "Модного приговора" нарядили жительницу города Кемерова Ольгу Вербскую в вечернее платье, в котором участница "модного суда" сказочным образом преобразилась.

Женщина вышла на подиум в блестящем платье с бахромой и пайетками. Наряд приглянулся "подсудимой" шуточного судебного заседания, которая сравнила себя с "золотой рыбкой".

Модный приговор

Выбор стилистов одобрила эксперт моды Эвелина Хромченко.

Она отметила, что такой вечерний наряд всегда будет выглядеть актуально.

"Золотое вечернее платье — это всегда великолепный выбор, что бы это ни было: парча, стразы, блестки, пайетки, бисер. Если вы не выходите из размера, это вечная покупка, потому что золото в сезоне всегда", — прокомментировала Эвелина третий выход героини на подиум.

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