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В Сети "всплыли" откровенные снимки финалистки "Холостяка"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Тимати в шоу "Холостяк" отдал своё предпочтение девушке по имени Екатерина Сафарова. Сейчас у модели солидный бюст, однако, как оказалась, раньше красотка не могла похвастаться пышными формами. 

Екатерина Сафарова и Тимати
Екатерина Сафарова и Тимати

22-летняя Екатерина Сафарова не скрывает. что прибегла к пластике, чтобы сделать свою фигуру более привлекательной. 

В интернете появились фотографии, показывающие, как выглядела Екатерина пять лет назад. 

Девушка позировала топлес в 2016 году фотографу из Барселоны Ирэну Суаресу. Грудь модели на снимке весьма скромных размеров. 

Сейчас у девушки очень аппетитные формы. Особенно взгляд мужчин привлекает грудь солидного размера. 

Екатерина Сафарова после пластики груди
Екатерина Сафарова после пластики груди

Девушка объясняла ранее в шоу "Холостяк", что увеличила грудь. Теперь у поклонников Сафаровой появилась возможность сравнить снимки до и после пластики. 

Екатерина Сафарова до пластики груди
Екатерина Сафарова до пластики груди

Некоторые интернет-пользователи не одобрили вмешательство Екатерины в свою природную красоту, другие уверены, что увеличенная грудь, безусловно, украшает девушку. 

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Финал Холостяка- 10 фактов о Кате Сафаровой- победительнице 8 сезона!
Автор: Елена Былкина
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