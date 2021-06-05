В Сети "всплыли" откровенные снимки финалистки "Холостяка"

Тимати в шоу "Холостяк" отдал своё предпочтение девушке по имени Екатерина Сафарова. Сейчас у модели солидный бюст, однако, как оказалась, раньше красотка не могла похвастаться пышными формами.

Екатерина Сафарова и Тимати

22-летняя Екатерина Сафарова не скрывает. что прибегла к пластике, чтобы сделать свою фигуру более привлекательной.

В интернете появились фотографии, показывающие, как выглядела Екатерина пять лет назад.

Девушка позировала топлес в 2016 году фотографу из Барселоны Ирэну Суаресу. Грудь модели на снимке весьма скромных размеров.

Сейчас у девушки очень аппетитные формы. Особенно взгляд мужчин привлекает грудь солидного размера.

Екатерина Сафарова после пластики груди

Девушка объясняла ранее в шоу "Холостяк", что увеличила грудь. Теперь у поклонников Сафаровой появилась возможность сравнить снимки до и после пластики.

Екатерина Сафарова до пластики груди

Некоторые интернет-пользователи не одобрили вмешательство Екатерины в свою природную красоту, другие уверены, что увеличенная грудь, безусловно, украшает девушку.

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