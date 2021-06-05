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Самые нелепые и эпатажные костюмы звёзд на Муз-ТВ

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Знаменитости очень постарались, чтобы их шествие по красной дорожке премии Муз-ТВ запомнилось публике надолго.

Бузова на премии "Муз-Тв" в образе птицы

Свои проходы по красной дорожке знакового в музыкальном мире России мероприятия представители селебрити превратили в настоящее шоу. 

Филипп Киркоров явился на праздник в сопровождении Давида Манукяна. Белоснежный костюм короля российской эстрады дополнялся чёрным костюмом блогера. Компанию исполнителям составили накаченные полуголые мужчины с розами в руках. 

Киркоров и Дава
Киркоров и Дава

Ольга Бузова тоже появилась на премии феерично. Звезда облачилась в костюм птицы Феникс. Изображая огненную птаху, поющая ведущая проехала по красной дорожке в золотой клетке. Всё это сопровождалось танцами мужчин в чёрных зловещих нарядах. 

Ольга Бузова
Ольга Бузова

Маша Малиновская решила явиться на премию так, будто только что вылезла из душа. Певица была одета в белый халат, а голову её венчало объёмное банное полотенце. 

Маша Малиновская
Маша Малиновская

Первый приз за эпатаж, безусловно, заслужил блогер Даня Милохин. Молодой шоумен долго не мог решить, в чём ему прийти на светский праздник. В итоге он надел на себя двойной костюм.

С одной стороны Милохин примерил на себя образ девочки в розовом платье и в босоножках, а с другой стороны блогер был кавалером в торжественного вида чёрном костюме. 

Даня Милохин
Даня Милохин

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Автор: Елена Былкина
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