Знаменитости очень постарались, чтобы их шествие по красной дорожке премии Муз-ТВ запомнилось публике надолго.
Свои проходы по красной дорожке знакового в музыкальном мире России мероприятия представители селебрити превратили в настоящее шоу.
Филипп Киркоров явился на праздник в сопровождении Давида Манукяна. Белоснежный костюм короля российской эстрады дополнялся чёрным костюмом блогера. Компанию исполнителям составили накаченные полуголые мужчины с розами в руках.
Ольга Бузова тоже появилась на премии феерично. Звезда облачилась в костюм птицы Феникс. Изображая огненную птаху, поющая ведущая проехала по красной дорожке в золотой клетке. Всё это сопровождалось танцами мужчин в чёрных зловещих нарядах.
Маша Малиновская решила явиться на премию так, будто только что вылезла из душа. Певица была одета в белый халат, а голову её венчало объёмное банное полотенце.
Первый приз за эпатаж, безусловно, заслужил блогер Даня Милохин. Молодой шоумен долго не мог решить, в чём ему прийти на светский праздник. В итоге он надел на себя двойной костюм.
С одной стороны Милохин примерил на себя образ девочки в розовом платье и в босоножках, а с другой стороны блогер был кавалером в торжественного вида чёрном костюме.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Бородавки, как правило, вызваны вирусом папилломы человека. Они бывают как плоскими, так и остроконечными, и в подавляющем большинстве совершенно безопасны и доброкачественны.