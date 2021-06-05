EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Милов и Соболь ответят за слова в адрес Пригожина
У 29-летнего мужчины обнаружили сибирскую язву
Похмелкин: законы против автолюбителей принимают коммерсанты
Правительство Москвы укрепляет международное сотрудничество на ПМЭФ-2021
Вика Цыганова: "Эту песню хотели себе и Алла Борисовна, и Михаил Круг…"
Депутат ГД заявил о влиянии США на решение Судана по российской базе
Во время майских праздников в 2022 году россиянам придётся поработать
Диетолог раскрыл опасность продуктов быстрого приготовления
За что боролись: какие последствия будет иметь остановка Baltic Pipe

Моргенштерн устроил истерику, когда премию Муз-ТВ вручили не ему

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Моргенштерн не смог стерпеть, что приз, как лучшему исполнителю года, присудили Александру Ревве. Ведущая Муз-ТВ Ксения Собчак предположила, что музыкант, не согласный с вердиктом жюри, находится под действием запрещённых веществ.

Моргенштерн устроил истерику, когда премию Муз-ТВ вручили не ему

Лучшим исполнителем года, по версии Муз-ТВ, был признан Александр Ревва. Это очень задело Моргенштерна, поэтому он поднялся на сцену, решив спросить у публики кто лучше — он или Ревва.

Ксения Собчак, которая ранее нарвалась на грубость исполнителя, предложила проверить Алишера Валеева (настоящее имя исполнителя) на наркотики. Журналистка отметила, что на злоупотребление опасными веществами якобы указывают глаза рэпера.

Такого оскорбления Валеев не стерпел, выругался и покинул сцену в крайнем раздражении.

Ранее Моргенштерн резко ответил Собчак, которая поинтересовалась у музыканта, почему он явился на мероприятие в инвалидной коляске. Валеев объяснил Ксении, что будет отвечать на её вопросы только, если она ему заплатит за интервью.

В своём Instagram Моргенштерн продолжил возмущаться по поводу несправедливости премии Муз-ТВ.

"Исполнитель года по версии муз тв — артур пирожков. это все что вам нужно знать. но. настоящая победа не измеряется в бессмысленных железках. Из всей этой скучной премии люди запомнят только меня. это и есть победа", — написал в своём микроблоге Валеев (орфография и пунктуация автора сохранена — прим. ред).

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ГРАНДИОЗНЫЙ СКАНДАЛ НА ПРЕМИИ МУЗ ТВ УСТРОИЛ МОРГИНШТЕРН СОРВАЛ ЦЕРЕМОНИЮ И ОБВИНИЛ ОРГАНИЗАТОРОВ
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Владимир Путин высказал своё мнение о Романе Протасевиче
Пугающий памятник Волчек спрятали под брезентом, чтобы никого не нервировать
Моргенштерн резко ответил Собчак на вопрос об инвалидной коляске
Знак зодиака 5 июня: знаменитые Близнецы
Александр Охрименко: На Украине есть масса нерешенных проблем
Александр Добронравов: "Танича раздражало, что я не был медийным"
Откуда в современной России так много казаков?
Почему Россия никак не докажет свою державность
Взрослая кошка в новом доме – как помочь с адаптацией?
Милов и Соболь ответят за слова в адрес Пригожина
Популярное
Здоровье
Как свести бородавки чесноком, уксусом и конским волосом

Бородавки, как правило, вызваны вирусом папилломы человека. Они бывают как плоскими, так и остроконечными, и в подавляющем большинстве совершенно безопасны и доброкачественны.

Как свести бородавки чесноком, уксусом и конским волосом
Путин — Зеленскому: "У нас что, обязанность такая — всех кормить?"
Экономика и бизнес
Путин — Зеленскому: "У нас что, обязанность такая — всех кормить?"
Новости Белоруссии
Протасевич указал на российского олигарха, спонсировавшего канал NEXTA
Новости Украины
Зеленский выдвинул убойный аргумент для закрытия "Северного потока-2"
Соломон Соловьев Знак зодиака 5 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Василий Амирджанов Сергей Собянин обещал построить город любви Василий Амирджанов Игорь Буккер Английские слова означают совсем не то Игорь Буккер
Российский шоу-бизнес
Звезда 90-х Татьяна Буланова перестала следить за фигурой
Экономика и бизнес
Кудрин охарактеризовал решение "выгнать" доллар из ФНБ тремя словами
В ЦРУ заподозрили, что родиной НЛО являются Россия или Китай
Уфология и НЛО
В ЦРУ заподозрили, что родиной НЛО являются Россия или Китай
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников