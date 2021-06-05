Моргенштерн устроил истерику, когда премию Муз-ТВ вручили не ему

Моргенштерн не смог стерпеть, что приз, как лучшему исполнителю года, присудили Александру Ревве. Ведущая Муз-ТВ Ксения Собчак предположила, что музыкант, не согласный с вердиктом жюри, находится под действием запрещённых веществ.

Лучшим исполнителем года, по версии Муз-ТВ, был признан Александр Ревва. Это очень задело Моргенштерна, поэтому он поднялся на сцену, решив спросить у публики кто лучше — он или Ревва.

Ксения Собчак, которая ранее нарвалась на грубость исполнителя, предложила проверить Алишера Валеева (настоящее имя исполнителя) на наркотики. Журналистка отметила, что на злоупотребление опасными веществами якобы указывают глаза рэпера.

Такого оскорбления Валеев не стерпел, выругался и покинул сцену в крайнем раздражении.

Ранее Моргенштерн резко ответил Собчак, которая поинтересовалась у музыканта, почему он явился на мероприятие в инвалидной коляске. Валеев объяснил Ксении, что будет отвечать на её вопросы только, если она ему заплатит за интервью.

В своём Instagram Моргенштерн продолжил возмущаться по поводу несправедливости премии Муз-ТВ.

"Исполнитель года по версии муз тв — артур пирожков. это все что вам нужно знать. но. настоящая победа не измеряется в бессмысленных железках. Из всей этой скучной премии люди запомнят только меня. это и есть победа", — написал в своём микроблоге Валеев (орфография и пунктуация автора сохранена — прим. ред).

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