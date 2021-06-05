Пугающий памятник Волчек спрятали под брезентом, чтобы никого не нервировать

Как выяснилось, заказчиками памятника покойной руководительницы театра "Современник" Галины Волчек были её родственники. Монумент пришёлся не по душе коллегам актрисы и её поклонникам. В Сети резко раскритиковали памятник, требуя убрать с могилы выдающегося деятеля культуры этот "ужасный кошмар".

Могила Галины Волчек

Показал публике фото памятника Галине Волчек Станислав Садальский в своём Instagram-аккаунте. Сам звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" был сдержан в своих оценках. Актёр только написал, что считает памятник неудачным.

Публика была более эмоциональна в своих оценках, называя монумент ужасным и пугающим.

К мнению общественности прислушались и прикрыли памятник брезентом.

"Спасибо, вам мои друзья подписчики @stassadal, только благодаря вам, вашему отрицательному мнению в Инстаграм, этот ужас над могилой величайшей современницы, никто больше не увидит Уродливое изваяние закрыли брезентом", — написал Садальский в микроблоге.

Галина Волчек

Артист объяснил, почему такое изваяние появилось на месте упокоение актрисы.

"Скульптор Франгулян сказал — сыну памятник понравился… Но это было желание сына. Сделать ее молодой, перед ее будущей деятельностью. Это молодость, сила — наверное, ей там лет тридцать", — процитировал Садальский слова автора монумента.

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