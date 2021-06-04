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Звезда 90-х Татьяна Буланова перестала следить за фигурой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Российская эстрадная певица Татьяна Буланова в последнее время редко появляется на публике. Но иногда она всё же выходит на сцену и снимается в телевизионных передачах.

Недавно Буланова приняла участие в очередных съёмках, о чем сообщил её коллега по сцене Кай Метов.

Он опубликовал на своей странице в Instagram совместное фото с артисткой.

Подписчики обратили внимание на то, что Татьяна Буланова сильно располнела. Певица была одета в платье, которое не просто не скрывало, а, наоборот, только подчёркивало её лишние килограммы.

Многие пользователи были разочарованы тем, что их любимая певица не следит за фигурой.

Однако, речь не идёт о катастрофических проблемах с весом. Но лишние килограммы портят внешность звезды.

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Автор: Снежана Шахова
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