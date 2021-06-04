Дроздова объяснила, почему на могиле Волчек появился "ужасный" памятник

В Сети разразились жаркие споры по поводу монумента с изображением худрука театра "Современник" Галины Волчек. Поклонники актрисы называют памятник "ужасным кошмаром".

Ольга Дроздова

Спорный дизайн памятника на могиле покойного художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек стал предметом интернет-дискуссий.

Удивление вызывает ещё и тот факт, что надгробие установили на могиле почти тайно. О появлении монумента не знали даже актёры "Современника" и многие близкие друзья прославленной актрисы.

Бывшая актриса театра "Современника" Ольга Дроздова, которая недавно ушла из родного театра, постаралась в своих высказываниях не обидеть родных Волчек.

Памятник Галине Волчек

"Мне сложно обсуждать памятник, пока я не увидела его своими глазами: в ближайшее же время поеду. Сын Галины Борисовны Денис Евстигнеев видит свою маму так. И я с уважением отношусь к его выбору. В моей памяти, МОЯ Галина Борисовна — другая, и у каждого, кто ее знал, она своя", — цитирует слова народной артистки РФ "СтарХит".

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