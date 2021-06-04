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Дроздова объяснила, почему на могиле Волчек появился "ужасный" памятник

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В Сети разразились жаркие споры по поводу монумента с изображением худрука театра "Современник" Галины Волчек. Поклонники актрисы называют памятник "ужасным кошмаром".

Ольга Дроздова
Ольга Дроздова

Спорный дизайн памятника на могиле покойного художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек стал предметом интернет-дискуссий.

Удивление вызывает ещё и тот факт, что надгробие установили на могиле почти тайно. О появлении монумента не знали даже актёры "Современника" и многие близкие друзья прославленной актрисы.

Бывшая актриса театра "Современника" Ольга Дроздова, которая недавно ушла из родного театра, постаралась в своих высказываниях не обидеть родных Волчек.

Галина Волчек
Памятник Галине Волчек

"Мне сложно обсуждать памятник, пока я не увидела его своими глазами: в ближайшее же время поеду. Сын Галины Борисовны Денис Евстигнеев видит свою маму так. И я с уважением отношусь к его выбору. В моей памяти, МОЯ Галина Борисовна — другая, и у каждого, кто ее знал, она своя", — цитирует слова народной артистки РФ "СтарХит".

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https://www.youtube.com/watch?v=4OLBBW6-dVA
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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