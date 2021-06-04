Моргенштерн госпитализирован на следующий день после судебного заседения

Вчера состоялся суд, в которой рассматривалось дело о пропаганде наркотиков в клипах Моргенштерна. Хотя рэпер и отмечал, что рассматривает стотысячный штраф как гениальную маркетинговую кампанию, вся эта история с судом очень негативно отразилась на здоровье эпатажного исполнителя.

Вчера после проигранного суда Моргенштерн произнёс пламенную речь, в которой объяснял, что его творчество — это ничто иное как игра его лирического персонажа. Он отмечал, что штрафовать его за песни также глупо, как наказывать актёров, играющих в кино фашистов, за пропаганду нацизма.

Рэпер вспомнил, как несколько лет назад сжёг сто тысяч рублей, получив взамен обсуждения в прессе и огромный бонус к популярности. Свой штраф в суде он расценивает тоже как своего рода рекламу, которая заставила говорить о нём во всех СМИ.

При всём при этом Моргенштерн явно был уязвлён решением суда. Он вскипал от негодования, эмоционально дёргая себя за цепи на шее, на которой красовался окромный денежный символ. Исполнитель уверял, что его наряд — это всего лишь костюм, свидетельствующие о его принадлежности к рэперской субкультуре.

Поклонники артиста предположили, что именно судебное разбирательство подкосило его здоровье. Рэпер с трудом передвигался с тростью. Из-за его болезненного состояния исполнителю в суде даже разрешили не вставать с места.

У артиста нашли камни в почках. Состояние рэпера было настолько тяжёлым, что ему потребовалась срочная госпитализация. об этом сообщает Telegram-канал Star News.

"Давно не болел. Это так отвратительно…. Ничего важнее в этой жизни нет, чем здоровье. Если у вас нет здоровья, то всё остальное … вообще не нужно. Я давно не чувствовал такую физическую боль", — пожаловался Алишер Валеев (настоящее имя Моргенштерна).

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