Шепелев одержал победу над родителями Жанны Фриске в суде

Ранее Шепелев выразил желание продать часть квартиры Жанны Фриске, так как является законным представителем сына певицы — Платона.

Родители Жанны Фриске крайне негативно отнеслись к намерению отца своего внука распрощаться с недвижимостью, которую они планировали передать сыну покойной дочери при достижении им совершеннолетия.

Супружеская чета Фриске, потерявшая дочь, крайне трепетно относится к квартире, которую своими руками обустраивала Жанна.

По их словам, в квартире хранятся вещи их дочери, которые дороги им как память. Попытка воспротивиться продаже квартиры не возымела успеха. Суд встал на сторону Шепелева.

"В удовлетворении иска было отказано. Вопрос об отчуждении доли возможен в установленном законом порядке", — приводит "СтарХит" комментарий пресс-службы Хамовнического суда.

Стоимость недвижимости исполнительницы оценивается в 24 миллиона рублей. За долю, принадлежащую Платону, Шепелев может получить около восьми миллионов рублей, так как телеведущий вправе распоряжаться 1/3 жилья.

Право приоритетного выкупа доли жилья остаётся за родителями покойной певицы.

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