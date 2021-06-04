Знаменитого живописца Никаса Сафронова ранее обвинили в том, что он насильственно удерживает брата, желая завладеть его недвижимостью.
Обвинения в адрес художника предъявила женщина по имени Надежда, которая назвалась гражданской женой старшего родственника Никаса Сафронова Анатолия.
Надежда уверяла, что живописец похитил брата и поменял замки в его квартире.
Женщина подозревает, что художник намерен присвоить его квартиру. Подруга Анатолия уверена, что её 72-летнего возлюбленного упекли в психиатрическую больницу и удерживают там "инквизиторскими методами".
Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин уверен, что главная опасность для его дяди исходит как раз от Надежды, которая якобы спаивала пожилого мужчину.
"За эти полтора месяца я видел Анатолия четыре-пять раз. Дядя не знает, как избавиться от этой женщины. И сейчас он в лечебном учреждении: его спаивали с целью получения недвижимости. Женщину зовут Надежда Панженская, в 2017 году была осуждена за мошенничество, но отсидела меньше, сразу приехала к Анатолию и была против, чтобы кто-то приходил в квартиру", — объяснил Лука в шоу Дмитрия Борисова.
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