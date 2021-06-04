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Кто похитил старшего брата Никаса Сафронова и где его удерживают?

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Знаменитого живописца Никаса Сафронова ранее обвинили в том, что он насильственно удерживает брата, желая завладеть его недвижимостью.

Кто похитил старшего брата Никаса Сафронова и где его удерживают?

Обвинения в адрес художника предъявила женщина по имени Надежда, которая назвалась гражданской женой старшего родственника Никаса Сафронова Анатолия.

Надежда уверяла, что живописец похитил брата и поменял замки в его квартире.

Женщина подозревает, что художник намерен присвоить его квартиру. Подруга Анатолия уверена, что её 72-летнего возлюбленного упекли в психиатрическую больницу и удерживают там "инквизиторскими методами".

Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин уверен, что главная опасность для его дяди исходит как раз от Надежды, которая якобы спаивала пожилого мужчину.

"За эти полтора месяца я видел Анатолия четыре-пять раз. Дядя не знает, как избавиться от этой женщины. И сейчас он в лечебном учреждении: его спаивали с целью получения недвижимости. Женщину зовут Надежда Панженская, в 2017 году была осуждена за мошенничество, но отсидела меньше, сразу приехала к Анатолию и была против, чтобы кто-то приходил в квартиру", — объяснил Лука в шоу Дмитрия Борисова.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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