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Мария Голубкина заявила, что не считает Олега Табакова гением

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Российская актриса театра и кино Мария Голубкина нелестно высказалась о ныне покойном народном артисте СССР Олеге Табакове.

Мария Голубкина заявила, что не считает Олега Табакова гением

Дочь Андрея Миронова заявила, что не считает его гениальным.

Голубкина общалась со своими подписчиками в Instagram и решила высказать своё отношение к домогательствам на рабочем месте.

Она считает, что служебные романы следует запретить.

Тогда фолловеры напомнили актрисе о признании Елены Прокловой, которая рассказала о том, что в подростковом возрасте стала жертвой домогательство знаменитого артиста, которого считают гениальным. Его имя она не раскрыла, однако пользователи решили, что речь идёт об Олеге Табакове.

Дочь Миронова заявила, что не считает покойного актёра гениальным.

"Для меня гений — это скорее [ученый Альберт] Эйнштейн. А он — просто актер. Чего такого-то особенного? Ну, умеет он кривляться, и что дальше?!" — поделилась своим мнением артистка.

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