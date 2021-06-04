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Жена Илона Маска указала кратчайший путь к коммунизму

Шоу-бизнес » Зарубежный

Канадская певица Граймс выступила с заявлением, которые многие сочли "провокационным".

Супруга Илона Маска в видеоролике, опубликованном на TikTok, говорит, что "коммунисты должны быть более открыты для компьютерной автоматизации и принятия решений, потому что правильное внедрение ИИ во все аспекты жизни было бы самым быстрым путем к коммунизму, создав изобилие для всех".

"Например, мы могли бы полностью попасть в ситуацию, когда никто не должен работать, все обеспечены сопоставимым состоянием бытия, комфортной жизнью”, — утверждает певица.

По словам Граймс, искусственный интеллект мог бы автоматизировать сельское хозяйство и ликвидировать коррупцию, "тем самым максимально приблизив нас к подлинному равенству”.

"То есть в принципе дал бы всё, что все любят в коммунизме, но без колхоза".

Граймс вообще, как и ее муж, сильно увлечена искусственным интеллектом.

ИИ, по её словам, был даже "вставлен" в имя сына супругов:

"X Æ A-Xii (произносится как " Ex Ash A Twelve'), родившийся в прошлом году, включает в себя "эльфийское написание” для искусственного интеллекта".

Граймс, Илон Маск и их сын
Граймс, Илон Маск и их сын

К слову, сам Маск сейчас разрабатывает технологию Neuralink, целью которой является достижение симбиоза между человеческим мозгом и искусственным интеллектом.

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«Космический эльф» — певица Граймс
Автор: Ольга Лебедева
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