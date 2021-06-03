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Лайма Вайкуле раскритиковала творчество рэперов

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В шоу Максима Галкина "Музыкалити" приняли участие Лайма Вайкуле и Айза Долматова.

Лайма Вайкуле раскритиковала творчество рэперов

Звёздам предстояло оценить творчество некоторых популярных сегодня исполнителей. Среди них оказался рэпер L'One.

Гости передачи прослушали его трек под названием "Влюбился".

"Очень грустно. Люди вытворяют что хотят. Вот что взбредет в голову — все классно. Это вообще не варится", — прокомментировала Лайма.

Айза продемонстрировала более лояльное отношение к молодому исполнителю. Звезда призналась, что любит танцевать под его музыку, но тем не менее поставила ему очень низкую оценку.

Интернет-пользователи разделили мнение звёзд о том, что музыка многих российских рэперов не представляет собой никакой ценности.

"Согласна на все 100% с Лаймой!", "Современная музыка на самом деле не для далеких", "Надо больше денег вкладывать в учителей, а не в рэперов. Тогда будет меньше плохой музыки", — написала подписчики под постом Галкина в Instagram, в котором он сообщил о выходе нового выпуска шоу.

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Музыкалити – Лайма Вайкуле и Айза
Автор: Снежана Шахова
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