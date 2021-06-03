Собчак высмеяла Шнурова, который выступит в паре с Симоньян

Журналистка Ксения Собчак бросила все свои дела, чтобы увидеть выступление Сергея Шнурова вместе с Маргаритой Симоньян, посвящённое "Борьбе за цифровой суверенитет".

Ксения Собчак сейчас находится на Петербургском международном экономическом форуме. Там же пребывает и лидер группы "Ленинград", а теперь и общественный активист Сергей Шнуров.

В Сети появилась информация о том, что жена Сергея Шнурова якобы родила первенца, из-за чего артист срочно вылетел в Москву с вечеринки-открытия ПМЭФ.

Собчак, которая ранее считала, что её со Шнуровым связывает крепкая дружба, позабавило то, что музыкант с имиджем бунтаря присоединился к главным идеологам страны.

"Вчера Шнуров действительно поспешно улетел, но сегодня в 15.00 он заявлен на дискуссии "Борьба за цифровой суверенитет" по закрытию Ютуба, видимо, опять вместе с Симоньян и Бабаяном, я даже решила туда сходить. Надеюсь, ему хватит ума "сказаться больным". Матильда бы такую … не одобрила", — написала Ксения Анатольевна в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

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