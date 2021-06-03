Звезда "Дома-2" Рустам Солнцев разместил в Instagram "наглядное пособие", которое поможет отличить простое проявление внимания от домогательств.
Во многом такому ажиотажу способствовало заявление Елены Прокловой о том, что она в 15-летнем возрасте стала жертвой домогательств со стороны известного артиста, в которого она была без памяти влюблена.
Вслед за ней многие звёзды вспомнили о своём печальном опыте, когда влиятельные люди требовали от них особой благосклонности в обмен на помощь в карьере.
Рустам Солнцев опубликовал снимки двух мужчин — красивого и малопривлекательного. Из уст двух мужчин исходила одна и таже фраза.
"Ты очень красивая в этом платье", — были подписаны фотографии.
Только в случае с красивым мужчиной данный комплимент женщины склонны воспринимать как флирт. А вот во фразе, произнесённой неприкательным мужчиной, представительницы прекрасного пола склонны видеть намёк на харассмент.
Подписчики блогера единодушно согласились в данным утверждением.
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