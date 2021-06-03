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Виктор Салтыков опроверг обвинения в интимной связи с несовершеннолетней

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ирина Салтыкова в эфире передачи "Прямой эфир" поделилась очередными скандальными откровениями из жизни своего экс-супруга Виктора Салтыкова.

Виктор Салтыков опроверг обвинения в интимной связи с несовершеннолетней

По словам певицы, он изменил ей с несовершеннолетней девушкой, которая оказалась дочерью высокопоставленного чиновника.

Ирина рассказала, что однажды к ним домой пришёл незнакомый мужчина и начал угрожать музыканту.

Салтыков долго беседовал с незваным гостем на кухне, а потом во всём признался жене.

Ирина даже не могла на него разозлиться, так как боялась, что Виктор может оказаться за решёткой за связь с несовершеннолетней.

Виктор не стал комментировать эту историю. Он заявил, что не стоит верить Ирине на слово. Её заявления он назвал "сказками для детей"

По словам музыканта, бывшая супруга просто до сих пор держит на него обиду, поэтому сочиняет о нём разного рода небылицы.

"Я уже вообще должен в наркологической клинике лежать, если верить ее словам. Что ее слушать вообще? Человек выжил из ума уже!", — цитирует его слова "Собеседник".

Ранее Ирина Салтыкова рассказала о тяжёлом разводе с первым мужем.

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Автор: Снежана Шахова
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