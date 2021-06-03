Запашному показалась несправедливой организация фестивалей в пандемию

Гендиректор Большого Московского государственного цирка, народный артист РФ Эдгард Запашный объяснил, какие странности он наблюдает в вопросах организации массовых мероприятий в условиях эпидемиологических ограничений.

Эдгард Запашный не понимает, почему учреждения культуры в РФ работают при частичной заполняемости залов, тогда как фестивалям не запрещено собирать в одном месте многотысячную аудиторию.

"Меня и моих коллег удивляет тот фактор, что, например, недавно на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге было 12 тысяч человек, и это был в основном стоячий партер, где ни о какой социальной дистанции речи не может быть. Люди плечом к плечу стояли друг к другу. Для меня это все странно. Меня расстраивает тот факт, что, оказывается, есть правила, по которым можно не соблюдать правила", — отметил Запашный в интервью URA. RU.

Представитель знаменитой цирковой династии отметил, что руководители театров и цирков работают себе в убыток. Он не склонен оптимистично оценивать ситуацию, так как появляются новые штаммы коронавируса, что грозит новыми ограничениями.

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