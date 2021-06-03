EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Генеральный прогон: о праймериз, иллюзиях и неуверенности "верхов"
Турция отменила тесты на COVID для привитых россиян
Мы всё-таки привлекательны: Примаков о мягкой силе, дзюдо и "стране — Бабе-яге"
Синоптики пообещали москвичам комфортную погоду
Власти России в течение месяца полностью выведут доллар из структуры ФНБ
Глава "Сколково" рассказал о "новой экономике в России"
Автоюрист объяснил, почему новый вид штрафов для водителей не сработает
Европейский регулятор обязал авиакомпании облетать Белоруссию
Диетолог рассказал, сколько ягод можно съедать в день

Запашному показалась несправедливой организация фестивалей в пандемию

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Гендиректор Большого Московского государственного цирка, народный артист РФ Эдгард Запашный объяснил, какие странности он наблюдает в вопросах организации массовых мероприятий в условиях эпидемиологических ограничений.

Запашному показалась несправедливой организация фестивалей в пандемию

Эдгард Запашный не понимает, почему учреждения культуры в РФ работают при частичной заполняемости залов, тогда как фестивалям не запрещено собирать в одном месте многотысячную аудиторию.

"Меня и моих коллег удивляет тот фактор, что, например, недавно на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге было 12 тысяч человек, и это был в основном стоячий партер, где ни о какой социальной дистанции речи не может быть. Люди плечом к плечу стояли друг к другу. Для меня это все странно. Меня расстраивает тот факт, что, оказывается, есть правила, по которым можно не соблюдать правила", — отметил Запашный в интервью URA. RU.

Представитель знаменитой цирковой династии отметил, что руководители театров и цирков работают себе в убыток. Он не склонен оптимистично оценивать ситуацию, так как появляются новые штаммы коронавируса, что грозит новыми ограничениями.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Эдгард Запашный: Как живет цирк в условиях коронавируса?
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Зюганов оскорбил Кремль словами о желании АП РФ "дурачить народ"
Почему фермерские продукты такие дорогие? Ответ эксперта
Генеральный прогон: о праймериз, иллюзиях и неуверенности "верхов"
Солнцев наглядно объяснил разницу между флиртом и харассментом
Роман Вильфанд: Гидрометцентр начал прогнозировать уровень ультрафиолетовой радиации
Турция отменила тесты на COVID для привитых россиян
Запашному показалась несправедливой организация фестивалей в пандемию
Мы всё-таки привлекательны: Примаков о мягкой силе, дзюдо и "стране — Бабе-яге"
Синоптики пообещали москвичам комфортную погоду
Власти России в течение месяца полностью выведут доллар из структуры ФНБ
Популярное
Репродуктология
Отрицательный резус-фактор: рожать или не рожать?

Бывает так, что у супругов не только группы крови разные, но у жены резус-фактор положительный, а у мужа – отрицательный. Возможно ли родить здорового малыша при такой несовместимости?

Отрицательный резус-фактор: рожать или не рожать?
Как самому при покупке проверить центровку очков для зрения
Зрение
Как самому при покупке проверить центровку очков для зрения
Дерматология
Фурункулёз: не мочить и руками не трогать!
Спецпроект
Прополис и его лечебные свойства
Соломон Соловьев Знак зодиака 3 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Игорь Буккер Сектанты превращают детей в Маугли Игорь Буккер Вячеслав Шпаковский Большие АПЛ заметны! Следует переходить на маленькие? Вячеслав Шпаковский
Спецпроект
Мака перуанская лечит анемию, импотенцию и рак груди
Здоровье
СМИ: COVID-пандемия заканчивается. Начинается пандемия вакцинная
В Белоруссии назвали девять стран, которые не закрыли воздушное пространство
Новости Белоруссии
В Белоруссии назвали девять стран, которые не закрыли воздушное пространство
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников