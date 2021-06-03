Хромому Моргенштерну сломали клинок трости перед судебным заседанием

Перед судом здоровье Маоргентштерна пошатнулось. У эпатажного рэпера обнаружились проблемы с почками, поэтому он собирался явиться на заседание в инвалидной коляске, но в итоге ограничился тростью, которая вызвала подозрение у охраны суда.

Управление по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по Москве возбудило административное дело на рэпера за пропаганду наркотиков. Поводом для суда артиста над исполнителем стали его клипы "Розовое вино — 2" и Family.

Рэпер в своём болезненном состоянии вызывал жалось публики, однако во время обыска особенно внимательному досмотру была подвергнута его трость. В попытке выяснить, не скрывается ли внутри трости оружие, приспособление для опоры было поломано.

"Мой доверитель во время личного досмотра в Зюзинском суде сам показал, что внутри его сувенирной трости находится не заточенный сувенирный клинок, который ему сломали, но трость вернули", — цитирует слова адвоката рэпера ТАСС.

Подруга Моргенштерна Дилара Зинатуллина пришла на суд в траурной накидке. Вид у парочки был скромный и скорбный. В качестве оберега на шее рэпера красовался огромный значок валюты и купюра.

Алишер Валеев (настоящее имя рэпера) объяснил журналистам, что настроение у него боевое. Исполнитель отметил, что надеется, что следователи послушали его песни, так как серьёзным людям, по его мнению, не помешает хорошая музыка.

Моргенштерн уверен также, что адекватные люди смеются над данной ситуацией, как и он сам.

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