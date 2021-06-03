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Павел Деревянко высказался о деле по реабилитации нацизма

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Актёр Павел Деревянко разместил в своём Instagram видеообращение, в котором выразил своё мнение по поводу суда над людьми, опубликовавшими на сайте "Бессмертного полка" портреты нацистских преступников.

Павел Деревянко высказался о деле по реабилитации нацизма

Павла Деревянко возмутил поступок жителей Оренбургской и Томской областей, которые ради шутки загрузили в галерею портретов участников ВОВ снимки Адольфа Гитлера и Йозефа Геббельса.

"Портреты этих монстров, этих нелюдей, которые уничтожили по всему миру миллионы людей висят в одном ряду с фотографиями наших дедов, моих дедов, которые защищали нашу Родину, которые воевали против фашистских захватчиков. Безусловно, этих молодых идиотов вычислили. Знаете что они заявили на следствии? Что это была ирония, что они так пошутили. Это насколько нужно не иметь принципов, насколько нужно не иметь мозгов, чтобы так поступить. Я очень надеюсь, что эти люди будут наказаны, чтобы никому не повадно было", — выразил своё негодование актёр.

Артист обратился к представителям молодого поколения с мудрым советом.

"Ребята, жить без принципов общечеловеческих, без общепринятых это как уподобляться бесхребетным существам. Давайте не будем так делать, давайте будем любить нашу историю, ценить, холить и лелеять и не позволять всяким нехорошим людям глумиться над ней", — отметил Деревянко в своей речи.

Подписчики поддержали артиста, однако некоторые фолловеры предостерегли общество от другой крайности.

"Да, бывает, что человек оступился, открыл по незнанию не ту дверь. Но если человек осознанно пакостит, думая, что никто не узнает, что это он сделал, это уже жизненная позиция. Но и другая крайность — оголтелого победобесия, тоже ведёт к бездумному фанатизму и гордыне", — прокомментировали пост Деревянко интернет-пользователи.

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Следователи работают с подозреваемым, который на сайте "Бессмертного полка" разместил фото Гитлера.
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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