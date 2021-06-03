Жена рожает: Шнуров срочно покинул ПМЭФ и вылетел в Москву

Рок-музыканту и бывшему лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову пришлось срочно покинуть вечернее мероприятие Петербургского международного экономического форума. Дело в том, что у супруги артиста внезапно начались роды, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Шнуров отправился в аэропорт Пулково, чтобы вылететь в Москву, где находится его жена Ольга Абрамова.

Девушка стала четвёртой супругой певца. Ранее Шнуров был женат на Матильде (Елене Мозговой). Но в 2018 году их брак распался.

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