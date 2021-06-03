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Кристину Асмус сфотографировали в объятиях женатого актёра

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Снимок актрисы Кристины Асмус в обнимку в известным артистом появился вскоре после того, как бывшего мужа артистки Гарика Харламова увидели на отдыхе в Сочи с его партнёршей по сериалу "Гусар" Екатериной Ковальчук.

Кристина Асмус
Кристина Асмус

Личная жизнь Кристины Асмус и Гарика Харламова не даёт покоя поклонникам.

После расставания звёздам то и дело приписывают новые романы.

Кристина Асмус подогревает интерес к своей персоне поклонников, признаваясь, что она не страдает в одиночестве.

По словам звезды сериала "Интерны", у неё намечаются романтические отношения. Тайный поклонник забрасывает Кристину букетами цветов. Более того, Асмус признавалась, что у неё были отношения с коллегой по съёмочной площадке.

На этот раз на сайте издания "Комсомольская правда" появилась фотография, на которой Асмус запечатлена в объятиях актёра Сергея Гилёва.

Кристина Асмус и Сергей Гилев, фото
Кристина Асмус и Сергей Гилев, фото из "Комсомольской правды"

Сергей Гилёв, известный публике по ролям в сериалах "Чики" и "Содержанки", недавно женился. Однако это не помешало актёру обнимать Асмус за пикантные места.

Как сообщает "Комсомольская правда", фото Гилёв опубликовал в своём аккаунте в одной из социальных сетей.

"Моя", — так подписал артист снимок с Кристиной Асмус.

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Кристина Асмус - О жизни после «Текста», Харламове, комплексах и стереотипах
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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