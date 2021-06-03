Кончина 45-летнего каскадёра и актёра Андрея Погребинского напомнила россиянам смерть шоумена Владимира Турчинского, известного под псевдонимом Динамит. Между двумя смертями провели аналогию.
Андрей Погребинский был тесно связан со спортом. Его актёрская карьера пошла в гору благодаря его фактурной внешности. Артисту часто доставались роли охранников и бесстрашных силовиков.
Широкой публике Погребинский стал известен благодаря ролям в сериалах "Ментозавры", "Ментовские войны" и "Мажор".
Артист с огромной мышечной массой играл персонажей, которых именовали Громилой, Боксёром, Самосвалом.
Эти клички напомнили сценический псевдоним Владимира Турчинского Динамит. У артистов оказалось немало общего. Мужчин называли русскими богатырями.
Владимир Турчинский скончался в возрасте 46 лет. Это заставило публику задуматься о схожести судеб двух знаменитостей.
"Такой молодой, что же случилось? Очень жаль, колоритный артист. Такой трогательный в "Ментозаврах"";
"Царствие небесное";
"Запомнился мне в "Ментовских войнах". Видно, что хоть и фактурная внешность, но парень не без таланта", — комментируют трагедию в Сети.
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