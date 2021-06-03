Макеева показала, как выглядел её супруг до встречи с ней

Анастасия Макеева

В сурового вида мужчине с щетиной трудно узнать Романа Малькова, который в заботливых руках Анастасии Макеевой превратился в диснеевского принца.

Макеева опубликовала в Instagram снимок, с которого на нас смотрит небритый мужчина довольно печального вида.

Роман Мальков

Актриса сумела навести гламурный глянец на трудягу, который когда-то взялся за ремонт её недвижимости.

В короткие сроки актриса превратила специалиста по ремонту во вполне светский персонаж, способный украсить собой любое гламурное мероприятие.

На свадебных фотографиях Роман Мальков отлично вписался в роль сказочного принца. Мужчина сияет лучезарной улыбкой, одетый с иголочки в стильный костюм.

Макеева уверена, что мужчину преобразила любовь и её женская забота.

"И все же посмотрите что делает любовь с мужчиной. Мое желание о нем заботиться и его улыбка, и блеск в глазах. Если не я, то кто же? Так и будешь ходить без зубов, вечно просто бритый наголо, потому что так проще и быстрее в одной и той же майке", — написала Макеева в своём микроблоге.