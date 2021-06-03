В сурового вида мужчине с щетиной трудно узнать Романа Малькова, который в заботливых руках Анастасии Макеевой превратился в диснеевского принца.
Макеева опубликовала в Instagram снимок, с которого на нас смотрит небритый мужчина довольно печального вида.
Актриса сумела навести гламурный глянец на трудягу, который когда-то взялся за ремонт её недвижимости.
В короткие сроки актриса превратила специалиста по ремонту во вполне светский персонаж, способный украсить собой любое гламурное мероприятие.
На свадебных фотографиях Роман Мальков отлично вписался в роль сказочного принца. Мужчина сияет лучезарной улыбкой, одетый с иголочки в стильный костюм.
Макеева уверена, что мужчину преобразила любовь и её женская забота.
"И все же посмотрите что делает любовь с мужчиной. Мое желание о нем заботиться и его улыбка, и блеск в глазах. Если не я, то кто же? Так и будешь ходить без зубов, вечно просто бритый наголо, потому что так проще и быстрее в одной и той же майке", — написала Макеева в своём микроблоге.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Бывает так, что у супругов не только группы крови разные, но у жены резус-фактор положительный, а у мужа – отрицательный. Возможно ли родить здорового малыша при такой несовместимости?