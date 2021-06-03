Близкий друг рассказал о проблемах со здоровьем Андрея Данилко

Тяжёлый недуг не позволяет артисту Андрею Данилко, известного по образу Верки Сердючки, выходить на сцену. Комедийный актёр заметно прибавил в весе, что спровоцировало слухи о том, что Андрей борется с онкологическим заболеванием. Что на самом деле происходит со звездой, объяснил друг и соратник артиста Юрий Никитин.

Слава Андрея Данилко гремела в середине нулевых. Зрители жаждали попасть на искромётный концерт Верки Сердючки. Артист, не жалея себя, полностью посвятил свою жизнь гастрольной деятельности. По словам продюсера, юморист давал по пятьдесят концертов в месяц, работая на износ.

Такой сумасшедший ритм негативно сказался на самочувствии 47-летнетнего исполнителя, который больше не может выступать из-за проблем со здоровьем.

"На протяжении 10 лет Андрей был самым востребованным гастролером в СНГ. Он не жил. Этот период пронесся так быстро, что Андрей даже ничего из него помнит. Как-то он понял, что загнался. Здоровье от такого графика очень сильно пошатнулось. У Андрея перепутались день с ночью, возник гормональный сбой", — рассказал продюсер Юрий Никитин в интервью Дмитрию Гордону.

Андрей активно борется с болезнью, которая повлияла на его самочувствие и изменила его внешность. Данилко объяснял ранее, что заметно поправился не от переедания, а из-за проблем медицинского характера.

"Все это продолжается до сегодняшнего дня. Это сказывается на его внешности. Андрей сильно переживает", — объяснил Юрий.

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